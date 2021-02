Regione Lazio: al via lavori ripristino scogliera idroscalo Ostia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – Sono partiti oggi i lavori di ripristino della scogliera in difesa dell’idroscalo di Ostia. In seguito al fenomeno di erosione e alle violente mareggiate degli ultimi mesi, si e’ reso necessario intervenire con urgenza, per ripristinare i 500 metri della scogliera che va dalla foce del Tevere “Fiumara Grande” fino al Porto di Ostia. Per mettere in sicurezza le infrastrutture retrostanti la scogliera gia’ esistente, sara’ costruita una scogliera parallela alla linea della costa, con massi naturali di cava. L’intervento, oltre a garantire il ripristino della condizione preesistente alle recenti mareggiate, consentira’ un deflusso piu’ regolare e un maggiore contenimento in caso di eventi atmosferici di grande ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – Sono partiti oggi ididellain difesa dell’di. In seguito al fenomeno di erosione e alle violente mareggiate degli ultimi mesi, si e’ reso necessario intervenire con urgenza, per ripristinare i 500 metri dellache va dalla foce del Tevere “Fiumara Grande” fino al Porto di. Per mettere in sicurezza le infrastrutture retrostanti lagia’ esistente, sara’ costruita unaparallela alla linea della costa, con massi naturali di cava. L’intervento, oltre a garantire ildella condizione preesistente alle recenti mareggiate, consentira’ un deflusso piu’ regolare e un maggiore contenimento in caso di eventi atmosferici di grande ...

fabiorampelli : Visto che nessuno l’ha fatto, voglio dire che la Regione Lazio guidata da Storace istituì nel 2003 la ‘Giornata dei… - Perla19733917 : RT @DavelloStefano: La Regione #Lazio è al limite tra giallo e arancione. Nuovamente. Ma non dovevano essere cambiati questi parametri ?… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Lazio in zona arancione? La Regione smentisce. D'Amato: «La zona gialla non disco verde o tana libera tutti, anzi aumenta… - momentosera : #Lazio in zona arancione? La Regione smentisce. D'Amato: «La zona gialla non disco verde o tana libera tutti, anzi… - TG24info : ULTIM’ORA #Lazio – I dati della Regione confermerebbero la zona gialla - -