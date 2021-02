Reddito di cittadinanza, l’assegno è stato revocato a 15mila famiglie (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’Inps ha comunicato l’aggiornamento al mese di gennaio 2021 dell’osservatorio su Reddito e pensione di cittadinanza. Dai dati dell’Istituto, emerge che Campania e Sicilia sono le regioni con più nuclei beneficiari del Rdc, che l’importo medio è pari a 573 euro e che nel solo mese di gennaio sono ben 15mila le famiglie che hanno perso il beneficio. Reddito e pensione di cittadinanza, i dati dell’Inps Nel mese di gennaio 2021 hanno percepito il Reddito di cittadinanza 1,2 milioni di nuclei familiari, con 2,8 milioni di persone coinvolte ed un importo medio a nucleo pari a 573 euro; i nuclei percettori di Pensione di cittadinanza sono stati invece 115mila, con 129mila persone coinvolte ed un importo medio di 240 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’Inps ha comunicato l’aggiornamento al mese di gennaio 2021 dell’osservatorio sue pensione di. Dai dati dell’Istituto, emerge che Campania e Sicilia sono le regioni con più nuclei beneficiari del Rdc, che l’importo medio è pari a 573 euro e che nel solo mese di gennaio sono benleche hanno perso il beneficio.e pensione di, i dati dell’Inps Nel mese di gennaio 2021 hanno percepito ildi1,2 milioni di nuclei familiari, con 2,8 milioni di persone coinvolte ed un importo medio a nucleo pari a 573 euro; i nuclei percettori di Pensione disono stati invece 1, con 129mila persone coinvolte ed un importo medio di 240 ...

