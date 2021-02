Recovery | Dombrovskis | “Italia deve lavorare ancora ma governo Draghi riuscirà”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Abbiamo già avuto scambi intensi e costruttivi con le autoritàne sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Come nel caso di molti altri paesi, occorreperché il piano rifletta tutte le riforme e gli investimenti necessari ma sono assolutamente convinto che il nuovoin maniera brillante a completare le misure e i passi necessari affinché gli ingenti finanziamenti possano iniziare a fluire quanto prima”. Queste le parole del vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per il Commercio, Valdis, in audizione alla commissione Esteri della Camera. “L’Europa – ha sottolineatonell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e ...