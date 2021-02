Rampelli | “Presidente | c’è più amore per l’Italia nella nostra opposizione che tra i suoi ministri” video

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Lei e il suo governo rispetto alla democrazia da che parte state?”. Così Fabioin aula a Montecitorio rivolgendosi a Mario Draghi durante la maratona prima della fiducia.: Prove tecniche di regime? “In questi giorni abbiamo più volte sfidato lacoscienza. Echeggiavano vacui richiami alla responsabilità. Poco pregni di contenuti, quasi delle minacce. ‘Se non votate per noi siete fuori dal sistema’. Di rado si è visto un accanimento simile contro chi sceglie l’. Prove tecniche di regime?”.Draghi, perché non si fa votare? Il vicedella Camera nel suo intervento ha rivendicato con orgoglio la scelta di Fratelli d’Italia di non appoggiare l’esecutivo dell’ex numero uno della Bce. E ha ribadito l’impegno a votare a favore delle ...

... 'La destra o è coraggio o non è! Ringrazio ilMarco Silvestroni, Francesco Lollobrigida, Fabioe Giorgia Meloni per la fiducia posta sulla mia persona. Ma se dovessi dire a chi ...Ne è più che convinto Fabio, vicedella Camera di Fratelli d'Italia, l'unico partito a rimanere fuori dal nuovo arco costituzionale. L'esponente del partito della Meloni, boccia ...Fratelli d’Italia voterà no al nuovo governo Draghi. L’astensione è già archiviata. Linea che verrà proclamata domani in sede di direzione nazionale. Ne è più che convinto Fabio Rampelli, vice preside ...“La Provincia di Roma ignorò l’offerta vantaggiosa che per conto del Comune fece l’allora assessore ai Lavori pubblici ...