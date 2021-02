Ragazzo muore in incidente, il video delle telecamere comunali finisce su Whatsapp: è polemica (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il caso a Villar Perosa, nel Torinese. Il sindaco: "Indignati per la diffusione del filmato oggetto di colposa superficialità" Leggi su repubblica (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il caso a Villar Perosa, nel Torinese. Il sindaco: "Indignati per la diffusione del filmato oggetto di colposa superficialità"

leiballa2pac : se muore un tossico a nessuno frega un cazzo, tranne se il tossico è tuo padre o il tuo ragazzo - Piergiulio58 : Ragazzo muore in incidente, il video delle telecamere comunali finisce su Whatsapp: è polemica. - StraNotizie : Ragazzo muore in incidente, il video delle telecamere comunali finisce su Whatsapp: è polemica… - rep_torino : Ragazzo muore in incidente, il video delle telecamere comunali finisce su Whatsapp: è polemica [di Dario Mongiello]… - rep_torino : Ragazzo muore in incidente, il video delle telecamere comunali finisce su Whatsapp: è polemica [di Dario Mongiello]… -