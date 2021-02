“Quanto manchi…”. Mara Venier, un lutto che si sente forte. Un ricordo che non può passare (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mara Venier è la signora indiscussa della domenica televisiva. Con la sua lunga carriera è ad oggi una delle più popolari e apprezzate conduttrici d’Italia. La sua naturale simpatia è entrata dentro i nuclei domestici da molto tempo, e in modo estremamente contagioso. Eppure il suo carattere ottimistico non sempre è rimasto intaccato, come le telecamere davanti alle quali si pone potrebbero lasciar credere. Ad oggi, con i suoi 70 anni Mara Venier è una donna serena e appagata. Nonna di Claudio e Giulio, figli rispettivamente di Paolo Capponi e Elisabetta Ferracini. Ma nella sua vita non sono mancate le scosse emotive. Dal 2006 la conduttrice Rai è felicemente sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro. Proprio lui, recentemente, si è lasciato andare in un post nostalgico via social. ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 18 febbraio 2021)è la signora indiscussa della domenica televisiva. Con la sua lunga carriera è ad oggi una delle più popolari e apprezzate conduttrici d’Italia. La sua naturale simpatia è entrata dentro i nuclei domestici da molto tempo, e in modo estremamente contagioso. Eppure il suo carattere ottimistico non sempre è rimasto intaccato, come le telecamere davanti alle quali si pone potrebbero lasciar credere. Ad oggi, con i suoi 70 anniè una donna serena e appagata. Nonna di Claudio e Giulio, figli rispettivamente di Paolo Capponi e Elisabetta Ferracini. Ma nella sua vita non sono mancate le scosse emotive. Dal 2006 la conduttrice Rai è felicemente sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro. Proprio lui, recentemente, si è lasciato andare in un post nostalgico via social. ...

