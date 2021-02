Pucci e Paolo Ruffini hanno litigato? La Pupa e il Secchione di mezzo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Andrea Pucci è il nuovo conduttore de ‘La Pupa e il Secchione”. Ed ecco che ha voluto raccontare un aneddoto su Paolo Ruffini. Questa sera andrà in onda una nuova puntata de ‘La Pupa e il Secchione’. Il format infatti è tornato in onda con la nuova stagione a Italia 1. Una nuova edizione dove Leggi su youmovies (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Andreaè il nuovo conduttore de ‘Lae il”. Ed ecco che ha voluto raccontare un aneddoto su. Questa sera andrà in onda una nuova puntata de ‘Lae il’. Il format infatti è tornato in onda con la nuova stagione a Italia 1. Una nuova edizione dove

Paolo_Pucci : Mi dia un pacchetto di Camel senza filtro e una minerva e una cronaca alla radio dice che una punta attacca, vertic… - Paolo_Pucci : 27 minuti all'ora X - Paolo_Pucci : Forse per la prima volta in vita mia vedrò 'Non é la D'Urso' questa domenica. Forse... cioè si spera - Paolo_Pucci : Anche io guarda San Luca dalla mia postazione - Paolo_Pucci : Le maiuscole non sono un caso, mi riferisco a quel BT -