PSG, fiducia per il rinnovo di Mbappé: la situazione (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il PSG è fiducioso di trovare un accordo per il rinnovo di Kylian Mbappé nonostante il possibile arrivo in Francia di Messi Nonostante la trattativa per il rinnovo sia in stallo, il PSG è fiducioso di trovare un accordo con Kylian Mbappé. A riportarlo è il quotidiano francese L’Equipe segnalando che i discorsi potrebbero riprendere dopo l’inverno. Mbappé ha il contratto in scadenza nel Giugno 2022 e le voci su un sua possibile cessione al termine di questa stagione sono alimentate dal possibile arrivo al PSG di Lionel Messi. Se Mbappé venisse ceduto, il club parigino dovrà versare 35 milioni di euro al Monaco per via di una clausola inserita nell’accordo stipulato nel 2017. In favore del PSG gioca la crisi economica generata dalla pandemia da COVID-19 dato che Real Madrid e Liverpool, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il PSG è fiducioso di trovare un accordo per ildi Kyliannonostante il possibile arrivo in Francia di Messi Nonostante la trattativa per ilsia in stallo, il PSG è fiducioso di trovare un accordo con Kylian. A riportarlo è il quotidiano francese L’Equipe segnalando che i discorsi potrebbero riprendere dopo l’inverno.ha il contratto in scadenza nel Giugno 2022 e le voci su un sua possibile cessione al termine di questa stagione sono alimentate dal possibile arrivo al PSG di Lionel Messi. Sevenisse ceduto, il club parigino dovrà versare 35 milioni di euro al Monaco per via di una clausola inserita nell’accordo stipulato nel 2017. In favore del PSG gioca la crisi economica generata dalla pandemia da COVID-19 dato che Real Madrid e Liverpool, ...

DrBlackMrWhite1 : @HoudiniJuventus Ma infatti, poi fare bene in questo PSG non è nemmeno cosi complicato. In campionato tutto ti ries… - RobertoCucchi1 : @juventina____ Io si. Non si nota perché fortunatamente ne ho tanti. Però il ragazzo c'era e da quando è al PSG… - AngeloPezzullo : @FrMaselli Per me non è un caso. Secondo me Florenzi può fare (bene) il laterale di difesa in una squadra molto off… - klandestinho : @PassioneCalc10 in Italia la Juve lo considerava un giovane ancora acerbo. Il PSG lo considera un titolare. Con lui… -