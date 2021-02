PS5 e non solo: torna PlayStation Gear, il merchandise ufficiale dedicato ai giochi Sony (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il negozio di articoli online PlayStation Gear ha impiegato poco più di un anno per fare il suo trionfante ritorno nel territorio europeo. Oggi il negozio è tornato attivo e funzionante e accetta ordini per una varietà di prodotti a tema PlayStation, nonché abbigliamento correlato a una varietà di titoli classici. Il sito spedisce anche in Italia, pertanto se volete farvi un regalo eccovi accontentati. Gli articoli di abbigliamento possono essere trovati a tema PlayStation 5, inclusi bomber, cappelli di lana, maglioni e felpe. Ci sono anche tazze, applique e borracce, oltre ad uno zaino a tema PS1. C'è anche una sezione del sito dedicata al merchandising di Horizon Forbidden West, chiamata Horizon Raw Materials. È possibile acquistare una varietà di magliette classiche insieme a più tazze e borracce, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il negozio di articoli onlineha impiegato poco più di un anno per fare il suo trionfante ritorno nel territorio europeo. Oggi il negozio èto attivo e funzionante e accetta ordini per una varietà di prodotti a tema, nonché abbigliamento correlato a una varietà di titoli classici. Il sito spedisce anche in Italia, pertanto se volete farvi un regalo eccovi accontentati. Gli articoli di abbigliamento possono essere trovati a tema5, inclusi bomber, cappelli di lana, maglioni e felpe. Ci sono anche tazze, applique e borracce, oltre ad uno zaino a tema PS1. C'è anche una sezione del sito dedicata al merchandising di Horizon Forbidden West, chiamata Horizon Raw Materials. È possibile acquistare una varietà di magliette classiche insieme a più tazze e borracce, ...

