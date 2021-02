PS5 care? Non avete ancora visto la versione Caviar da mezzo milione di dollari

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Non ci abitueremo mai agli eccessi di, di cui vi abbiamo parlato altre volte, come nel caso dell'iPhone da 6000in cui è incastonata una "reliquia" di Steve Jobs. Vi abbiamo anche anticipato l'arrivo di una PlayStation 5 completamente dorata, ma nonostante tutto non avevamo idea che saremmo arrivati a tanto: la console customizzata, difatti, avrà un prezzo al pubblico didi! Perché questo costo così apparentemente assurdo? Semplice: lo chassis della console è stato completamente sostituito con uno in vero oro 18 carati, per un peso del solo, preziosissimo materiale, di 4,5 chili. La superficie è caratterizzata da un design unico, e anche i DualSense sono stati rivisti e "corretti" con inserti in pelle di coccodrillo (!!). Volendo, ad esempio, c'è anche la PS5 in ...