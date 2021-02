Probabili formazioni Granada-Napoli: sedicesimi andata Europa League 2020/2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le Probabili formazioni di Granada-Napoli, match dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021. Si gioca alle 21:00 di giovedì 18 febbraio con le due squadre pronte a contendersi un risultato favorevole in questo primo appuntamento del doppio confronto. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it non vi lascerà soli. E oltre alle Probabili formazioni aggiornate di giorno in giorno, vi terrà compagnia anche con le pagelle e le parole dei protagonisti nel post gara. Granada – In dubbio Gonalons ed Herrera. Spazio comunque al 4-2-3-1 con Kenedy, Soro e Charris pronti a partire dal 1? per provare ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ledi, match dell’deidi finale di. Si gioca alle 21:00 di giovedì 18 febbraio con le due squadre pronte a contendersi un risultato favorevole in questo primo appuntamento del doppio confronto. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it non vi lascerà soli. E oltre alleaggiornate di giorno in giorno, vi terrà compagnia anche con le pagelle e le parole dei protagonisti nel post gara.– In dubbio Gonalons ed Herrera. Spazio comunque al 4-2-3-1 con Kenedy, Soro e Charris pronti a partire dal 1? per provare ...

