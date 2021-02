Probabili formazioni Atalanta-Napoli: ventitreesima giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le Probabili formazioni di Atalanta-Napoli, match della ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 18:00 di domenica 21 febbraio nella cornice del Gewiss Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Atalanta – Pessina e Ilicic alle spalle di Muriel. Hateboer ancora indisponibile. Djimsiti favorito su Palomino per partire dal primo minuto. Miranchuk verso la panchina. Napoli – Emergenza infortunati: Lozano, Mertens, Ospina, Petagna, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Manolas, Demme (In dubbio) out. L’unico ballottaggio riguarda Fabian ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:00 di domenica 21 febbraio nella cornice del Gewiss Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Pessina e Ilicic alle spalle di Muriel. Hateboer ancora indisponibile. Djimsiti favorito su Palomino per partire dal primo minuto. Miranchuk verso la panchina.– Emergenza infortunati: Lozano, Mertens, Ospina, Petagna, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Manolas, Demme (In dubbio) out. L’unico ballottaggio riguarda Fabian ...

