Primo vero sottocosto per il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G su Amazon (Di giovedì 18 febbraio 2021) Interessante offerta proposta quest'oggi da Amazon e riguarda il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, modello di ultimissima generazione di colore Phantom Black e con una memoria interna da 128GB. Si tratta di un prezzo davvero molto allettante, non è un caso che le scorte a disposizione siano ormai quasi terminate, è quindi consigliabile sfruttare al volo quest'occasione se si ha intenzione di avere tra le mani questo Samsung Galaxy S21 Ultra. Aggiornato il prezzo del Samsung Galaxy S21 Ultra 5G su Amazon Insomma, se da un lato ci sono alcuni Samsung Galaxy S21 Ultra 5G con alcune problematiche, secondo quanto riportato nei giorni ...

