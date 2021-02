Prime Rose, la nuova opera inedita della Osamushi Collection (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dal 10 febbraio è disponibile in libreria, fumetteria e negli store online Prime Rose 1, un’eroina combattente nata dalla penna di Osamu Tezuka. Per portare la pace tra due regni in guerra, gli ultimi nati delle due famiglie reali vengono scambiati come ostaggi e cresciuti ognuno nel Paese nemico, ma le macchinazioni oscure di una setta demoniaca minacciano di far precipitare nel caos un mondo già devastato… Tre decenni dopo Zaffiro, Osamu Tezuka trova in Prime Rose una nuova principessa guerriera, costretta dal fato ad abbandonare una tranquilla vita da liceale per impugnare la spada e salvare un pianeta dal passato misterioso! «Prime Rose segna una svolta nella mondo delle eroine di Tezuka e del manga in generale.» Scrive Jacopo Costa Buranelli, Literary ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dal 10 febbraio è disponibile in libreria, fumetteria e negli store online1, un’eroina combattente nata dalla penna di Osamu Tezuka. Per portare la pace tra due regni in guerra, gli ultimi nati delle due famiglie reali vengono scambiati come ostaggi e cresciuti ognuno nel Paese nemico, ma le macchinazioni oscure di una setta demoniaca minacciano di far precipitare nel caos un mondo già devastato… Tre decenni dopo Zaffiro, Osamu Tezuka trova inunaprincipessa guerriera, costretta dal fato ad abbandonare una tranquilla vita da liceale per impugnare la spada e salvare un pianeta dal passato misterioso! «segna una svolta nella mondo delle eroine di Tezuka e del manga in generale.» Scrive Jacopo Costa Buranelli, Literary ...

Prime Rose: l'opera di Osamu Tezuka arriva in Italia Akiba Gamers Prime Rose: l’opera di Osamu Tezuka arriva in Italia A grande sorpresa J-POP Manga annuncia l'arrivo in Italia di Prime Rose, opera di Osamu Tezuka che farà parte della Osamushi Collection.

Edizioni BD e J-POP Manga: le uscite di Febbraio! Il mese di febbraio di Edizioni BD e J-POP è denso di attesissime uscite: Tokyo Revengers Bundle, Prime Rose 1 di Osamu Tezuka e Girls Girls Girls Bundle, con Rent a Girlfriend 1 insieme all’ultimo nu ...

