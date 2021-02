Prima Regione in Italia verso la zona bianca. Domani la decisione del Ministero (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mentre alcune Regioni potrebbero passare da gialle ad arancioni , e qualcuna addirittura in zona rossa, c'è una Regione che potrebbe invece diventare zona bianca , la Prima in Italia. Si tratta della ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mentre alcune Regioni potrebbero passare da gialle ad arancioni , e qualcuna addirittura inrossa, c'è unache potrebbe invece diventare, lain. Si tratta della ...

Agenzia_Ansa : Individuata a Napoli una variante rara del Covid mai descritta prima in Italia. La Regione Campania fa sapere che '… - MediasetTgcom24 : Covid, numeri da 'zona bianca' in Val d'Aosta: sarebbe la prima Regione #Vald'Aosta - regionetoscana : #covid19 #ToscanasiCura Saranno i #medici di famiglia a vaccinare gli #ultraottantenni nei propri studi o in altre… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Covid, numeri da 'zona bianca' in Val d'Aosta: sarebbe la prima Regione #Vald'Aosta - NicolaPosteraro : ... ‘furbetti’ puniti: il TAR Catania non sospende l’efficacia del provv. con cui l’Ass. Salute della Regione Sicil… -