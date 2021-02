Premier League, l’ad: «Fiducioso di riavere i tifosi sugli spalti nella prossima stagione» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Richard Masters, ad della Premier League, ha parlato nel corso del vertice ‘Business of Football organizzato dal Financial Times del ritorno dei tifosi allo stadio Richard Masters, ad della Premier League, ha parlato del ritorno dei tifosi allo stadio nel corso del vertice “Business of Football” organizzato dal Financial Times. «Ci stiamo abituando a guardare il calcio in diretta in televisione senza tifosi negli stadi ma non voglio che tutto questo duri ancora per molto. Speriamo di vedere la fine di questo momento e il ritorno dei tifosi negli stadi il prima possibile. Sono Fiducioso che il pubblico tornerà sugli spalti la prossima stagione. Nessuno può dirlo con ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Richard Masters, ad della, ha parlato nel corso del vertice ‘Business of Football organizzato dal Financial Times del ritorno deiallo stadio Richard Masters, ad della, ha parlato del ritorno deiallo stadio nel corso del vertice “Business of Football” organizzato dal Financial Times. «Ci stiamo abituando a guardare il calcio in diretta in televisione senzanegli stadi ma non voglio che tutto questo duri ancora per molto. Speriamo di vedere la fine di questo momento e il ritorno deinegli stadi il prima possibile. Sonoche il pubblico torneràla. Nessuno può dirlo con ...

GoalItalia : 'La gente non è scema, le guarda le partite. Sa chi è Eriksen, in Premier League ha fatto la differenza' (Lele Adan… - AnselmoB98 : @GiovencoPaolo @VlnN94 Da fan di rabiot, l unico con cui ti alleggerirai monte ingaggi e che puoi far cassa in premier league - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - MomentiCalcio : I nostri #pronostici per la 25esima giornata di #PremierLeague - Fab809_ : @AleDT90 @EA_FIFA_Italia @azzurri @Vivo_Azzurro @eNazionaleFIGC @EASPORTSFIFA Quelle sono licenze singole. Se compr… -