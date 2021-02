Premier League – Ancelotti: «Ci sta perdere con il City» – VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti ha analizzato la la sconfitta interna contro il Manchester City di Pep Guardiola. Le sue parole Il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa analizzando la sconfitta interna contro il Manchester City di Pep Guardiola. CI STA – «E’ stata una partita molto difficile. Abbiamo controllato bene per un’ora, difendendoci ovviamente. Per un’ora diciamo che siamo andati bene. Poi quando hanno segnato il secondo gol è stato quasi impossibile tornare in partita. Non abbiamo rimpianti, ci sta perdere con il City. Credo sia sulla strada giusta per vincere il titolo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il tecnico dell’Everton Carloha analizzato la la sconfitta interna contro il Manchesterdi Pep Guardiola. Le sue parole Il tecnico dell’Everton Carloha parlato in conferenza stampa analizzando la sconfitta interna contro il Manchesterdi Pep Guardiola. CI STA – «E’ stata una partita molto difficile. Abbiamo controllato bene per un’ora, difendendoci ovviamente. Per un’ora diciamo che siamo andati bene. Poi quando hanno segnato il secondo gol è stato quasi impossibile tornare in partita. Non abbiamo rimpianti, ci stacon il. Credo sia sulla strada giusta per vincere il titolo». Leggi su Calcionews24.com

