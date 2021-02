SkySport : Il nuovo calendario della Prada Cup ? - Eurosport_IT : ?@lunarossa? è uno spettacolo! Altre due vittorie su Team Ineos UK nella seconda giornata di finali di Prada Cup.… - Agenzia_Italia : Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi - zazoomblog : Prada Cup previsioni meteo per la Finale: Luna Rossa guarda il vento leggero di domenica. Poi l’inizio settimana… -… - daniele71363411 : @ItalyMFA @ItalyinNZ Abbiamo inoltrato una nota ufficiale di protesta alla faziosa Premier Neozelandese???? Tenta d… -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

ROME, FEB 18 - Luna Rossa has won its battle to have racing in thefinal against INEOS TEAM UK resume this weekend. The competition, the winner of which gets to take on Team New Zealand in the 36th America's, was suspended this week after Auckland went ...La finale dellatra Luna Rossa e Ineos Team riprenderà sabato 20 febbraio, praticamente a 'porte chiuse', cioè con drastiche limitazioni alla presenza di pubblico negli eventi collegati alla competizione. ...Luna Rossa conduce per 4-0 la Finale della Prada Cup. Il sodalizio italiano ha sconfitto Ineos Uk nelle quattro regate disputate lo scorso weekend e ora si lancia verso un weekend: tra sabato 20 e dom ...ROME, FEB 18 - Luna Rossa has won its battle to have racing in the Prada Cup final against INEOS TEAM UK resume this weekend. The competition, the winner of which gets to take on Team New Zealand in t ...