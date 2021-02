Prada Cup | ' Non ci siamo fatti distrarre | Luna Rossa pronta per la regata'

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Si torna in acqua. Messe da parte (ma solo per il momento) polemiche e comunicati stampa, torna a parlare lo stridio del carbonio e la voce del vento. Sabato alle 16 (le 4 di notte in Italia) riprende ...

Eurosport_IT : ?@lunarossa? è uno spettacolo! Altre due vittorie su Team Ineos UK nella seconda giornata di finali di Prada Cup.… - Agenzia_Italia : Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi - ilpost : Luna Rossa ha vinto le prime due regate contro Ineos UK - Gazzetta_it : #CoppaAmerica #PradaCup, #MaxSirena: “Non ci siamo fatti distrarre, #LunaRossa pronta per la regata” #Vela - lioguazzini : RT @RaiSport: ?? #PradaCup e #Covid: si alza il vento dei veleni #vela @lunarossa @lioguazzini -

Sabato alle 16 (le 4 di notte in Italia) riprende la finale dellacon Luna Rossa in vantaggio 4 - 0 sugli inglesi di Ineos. Botta e risposta fra Ace e Luca Rossa (e il Challenger of record, ...Ad Auckland riprende la. Sicuramente Luna RossaPirelli e Ineos Team UK correranno sabato e domenica. Si vorrebbe anche venerdì, la notte tra giovedì e venerdì in Italia, ma per questioni organizzative in ...Luna Rossa conduce per 4-0 la Finale della Prada Cup contro Ineos Uk e tornerà a gareggiare sabato 20 febbraio. Dopo un serrato braccio di ferro con America's Cup Events (ACE), il sodalizio italiano h ...Luna Rossa è stata pesantamente attaccata dalla stampa neozelandese nella mattinata odierna, dopo che il sodalizio italiano aveva risposto picche alla richiesta di America's Cup Events (ACE) di rinvia ...