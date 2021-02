Prada Cup | New Zealand chiede una penalità per Luna Rossa! La causa E American Magic…

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il clima è sempre più rovente ad Auckland, dove si sta consumando un autentico braccio di ferro traRossa e la America’s Cup Events (ACE) riguardo al calendario della Finale dellaCup. Il sodalizio italiano vuole tornare in acqua già a partire da venerdì 19 febbraio, mentre l’ente organizzatore preferirebbe rinviare tutto di una settimana sperando che nella capitale della Nuova Zelanda si passi dal lockdown di livello 2 (in vigore fino a lunedì) a un lockdown di livello 1. Ha ragione TeamPirelli, anche perché il regolamento prevede che l’atto conclusivo termini entro il 24 febbraio e che, nel caso in cui nessuna delle due squadre abbia raggiunto le sette vittorie richieste per conquistare il trofeo, trionfi chi si trova avanti nel punteggio in quella data. Al momento James Spithill e compagni sono avanti per 4-0 ...