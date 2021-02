Prada Cup | Ineos ed i New Zealand volevano violare il regolamento | Luna Rossa ha avuto ragione

Eurosport_IT : ?@lunarossa? è uno spettacolo! Altre due vittorie su Team Ineos UK nella seconda giornata di finali di Prada Cup.… - Agenzia_Italia : Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi - ilpost : Luna Rossa ha vinto le prime due regate contro Ineos UK - infoitsport : Finale Prada Cup: puntate le sveglie, sabato 20 febbraio ricomincia la battaglia - infoitsport : La Prada Cup riprende sabato a ''porte chiuse'' -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

Una vittoria 'legale' , che manifesta la forza del sodalizio italiano non soltanto in mare (dove conduce per 4 - 0 la Finale dellacontro Ineos Uk) ma anche a terra. America'sEvents (......in rete da qualche giorno da quando l'imbarcazione di Patrizio Bertelli impegnato nelle acque neozelandesi sta avendo la meglio sugli avversai inglesi del Team Ineos nella finale di. Al ...L'intervista di Enzo Cappucci. Condividi. Polemiche a terra e in acqua sono il sale della Coppa America. “Tanto più che l’allerta 3 prevede gli allenamenti e non si capisce allora perché”, dice Luna R ...Luna Rossa ha quindi tutte le ragioni a non voler concedere alcuna posticipazione Le ragioni del no di Luna Rossa. Per chi non è a stretto contatto con il mondo della vela, il no ostinato di Luna Ross ...