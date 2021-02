Post antisemita, Monica Amore indagata per odio razziale (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’accusa è di diffamazione aggravata da odio razziale. La procura di Torino ha aperto un fascicolo nei confronti di Monica Amore che è indagata per la vignetta dai contenuti antisemiti che aveva Postato sui social. La consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle di Torino aveva condiviso sul suo profilo un Post con le testate del gruppo editoriale Gedi contornate da caricature di uomini ebrei, secondo immagini stereotipate diffuse a inizio Novecento. Il Post, successivamente rimosso da Amore che si è scusata per l’errore commesso, è finito al centro delle polemiche da parte del mondo politico con esponenti del M5s che hanno preso le distanze da quanto scritto dalla consigliera. Amore è stata denunciata dalla ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’accusa è di diffamazione aggravata da. La procura di Torino ha aperto un fascicolo nei confronti diche èper la vignetta dai contenuti antisemiti che avevaato sui social. La consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle di Torino aveva condiviso sul suo profilo uncon le testate del gruppo editoriale Gedi contornate da caricature di uomini ebrei, secondo immagini stereotipate diffuse a inizio Novecento. Il, successivamente rimosso dache si è scusata per l’errore commesso, è finito al centro delle polemiche da parte del mondo politico con esponenti del M5s che hanno preso le distanze da quanto scritto dalla consigliera.è stata denunciata dalla ...

Lupogri89976236 : RT @francescagraz1: Post antisemita, la consigliera Amore del M5s indagata per diffamazione aggravata dall’odio razziale - nuovasocieta : Post antisemita, Monica Amore indagata per odio razziale - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Post antisemita, la consigliera Amore del M5s indagata per diffamazione aggravata dall’odio razziale - francescagraz1 : Post antisemita, la consigliera Amore del M5s indagata per diffamazione aggravata dall’odio razziale - raspa90 : RT @repubblica: Post antisemita a Torino, la consigliera 5 Stelle Amore indagata per odio razziale -

Ultime Notizie dalla rete : Post antisemita Post antisemita, Amore indagata per diffamazione La vicenda è quella del post su Facebook in cui associava alle testate del Gruppo Gedi alcune caricature antisemite. .

Post antisemita, consigliera del M5S Amore indagata per diffamazione aggravata dall'odio razziale ... ma nulla sono valse le scuse, tanto che anche esponenti pentastellati come Chiara Appendino e Luigi Di Maio se ne sono distanziati definendo il post: 'Grave e inaccettabile'.

Post antisemita, Amore indagata per diffamazione - Ultima Ora Agenzia ANSA Post antisemita, la consigliera Amore indagata per diffamazione La consigliera comunale di Torino Monica Amore, del Movimento 5 Stelle, è indagata per diffamazione aggravata dall'odio razziale. Titolare dell'inchiesta il procuratore aggiunto Emilio Gatti che ha ap ...

Post antisemita, Amore indagata per diffamazione La consigliera comunale di Torino Monica Amore, del Movimento 5 Stelle, è indagata per diffamazione aggravata dall'odio razziale. (ANSA) ...

La vicenda è quella delsu Facebook in cui associava alle testate del Gruppo Gedi alcune caricature antisemite. .... ma nulla sono valse le scuse, tanto che anche esponenti pentastellati come Chiara Appendino e Luigi Di Maio se ne sono distanziati definendo il: 'Grave e inaccettabile'.La consigliera comunale di Torino Monica Amore, del Movimento 5 Stelle, è indagata per diffamazione aggravata dall'odio razziale. Titolare dell'inchiesta il procuratore aggiunto Emilio Gatti che ha ap ...La consigliera comunale di Torino Monica Amore, del Movimento 5 Stelle, è indagata per diffamazione aggravata dall'odio razziale. (ANSA) ...