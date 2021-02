Positiva al Covid-19, licenziata perché assente dal lavoro: la storia di Maria Stella (Di giovedì 18 febbraio 2021) . Maria Stella lavorava come collaboratrice domestica nell’abitazione di una famiglia benestate. Il suo contratto era a tempo indeterminato e da due anni e mezzo ormai era alle dipendenze di un uomo di 87 anni e sua moglie, anziana di 83 anni. Si è ammalata di Covid-19 nel mese di novembre e il virus le ha causato strascichi tali da non permetterle il rientro immediato sul posto di lavoro. Maria Stella ha raccontato di averlo perso perché ha trascorso troppo tempo a casa. Maria Stella è toscana e abita a Lucca con suo marito e il suo cane. Da due anni e mezzo, racconta, lavorava come collaboratrice domestica nell’abitazione di una famiglia benestante. Erano in due, ci dice: lei e un’altra ragazza con contratto part time. ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021) .lavorava come collaboratrice domestica nell’abitazione di una famiglia benestate. Il suo contratto era a tempo indeterminato e da due anni e mezzo ormai era alle dipendenze di un uomo di 87 anni e sua moglie, anziana di 83 anni. Si è ammalata di-19 nel mese di novembre e il virus le ha causato strascichi tali da non permetterle il rientro immediato sul posto diha raccontato di averlo persoha trascorso troppo tempo a casa.è toscana e abita a Lucca con suo marito e il suo cane. Da due anni e mezzo, racconta, lavorava come collaboratrice domestica nell’abitazione di una famiglia benestante. Erano in due, ci dice: lei e un’altra ragazza con contratto part time. ...

