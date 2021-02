Porto-Juventus, Capello a muso duro: “Bianconeri superficiali, inaccettabile l’assenza di concentrazione. Così non va!” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le critiche dell'ex tecnico Fabio Capello nei confronti della prestazione europea della Juventus.Una prova opaca, quella mostrata in campo dalla Vecchia Signora nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League, in scena ieri sera al 'do Dragao' contro il Porto. A confermarlo è proprio l'ex tecnico dei Bianconeri, ospite negli studi del format di Sky Sport nel corso del quale non non ha risparmiato critiche nei riguardi della squadra torinese. Argomento di replica da parte dell'ex guida tecnica di Milan e Roma tra le altre è stata in generale la prestazione complessiva offerta da CR7 e compagni, nonostante il gol messo a segno da Chiesa tenga ancora vive le speranze della formazione allenata dal coach Andrea Pirlo. Di seguito le sue parole.Porto-Juventus, Cassano boccia ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le critiche dell'ex tecnico Fabionei confronti della prestazione europea della.Una prova opaca, quella mostrata in campo dalla Vecchia Signora nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League, in scena ieri sera al 'do Dragao' contro il. A confermarlo è proprio l'ex tecnico dei, ospite negli studi del format di Sky Sport nel corso del quale non non ha risparmiato critiche nei riguardi della squadra torinese. Argomento di replica da parte dell'ex guida tecnica di Milan e Roma tra le altre è stata in generale la prestazione complessiva offerta da CR7 e compagni, nonostante il gol messo a segno da Chiesa tenga ancora vive le speranze della formazione allenata dal coach Andrea Pirlo. Di seguito le sue parole., Cassano boccia ...

FCPorto : ?2' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???FC Porto 1-0 Juventus #FCPorto #FCPJUVE #FIFA21 #WINASONE @easportsfifa - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-0 Juventus (Marega 46''). #UCL - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-1 Juventus (Chiesa 82'). #UCL - easyjanjansen : RT @Network_Easy: BENTANCUR SHOCK! CHIESA TIENE IN VITA LA JUVE | Porto-Juventus 2-1 UCL: Due gol subiti in avvio dei due tempi e la Juve e… - Network_Easy : BENTANCUR SHOCK! CHIESA TIENE IN VITA LA JUVE | Porto-Juventus 2-1 UCL: Due gol subiti in avvio dei due tempi e la… -