Porto-Juventus | Bentancur nel mirino della critica | tutti i meme contro il centrocampista FOTO

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Pessima prestazionenella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions Leagueile bruttissima partita delche si conferma in grandissima difficoltà. La squadra di Andrea Pirlo ha complicato terribilmente il passaggio del turno ai quartiun avversario assolutamente alla portata, fatali i primi minuti del primo e del secondo tempo. Un gol di Chiesa ha permesso di lasciare ancora in vita la speranza qualificazione, ma al ritorno servirà sicuramente un’altra squadra. La compagine bianconera è stata troppo prevedibile, non ha mai cambiato passo ed è mancata nei suoi uomini chiave., Pirlo: “Morata è svenuto negli spogliatoi” La reazione del web su ...

FCPorto : ?2' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???FC Porto 1-0 Juventus #FCPorto #FCPJUVE #FIFA21 #WINASONE @easportsfifa - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-0 Juventus (Marega 46''). #UCL - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-1 Juventus (Chiesa 82'). #UCL

VIDEO(2 - 1): CHIESA TIENE ACCESA LA SPERANZA Serata piena di problemi per laa Oporto , ma nell'andata degli ottavi di finale di Champions League i bianconeri restano a galla ...Parlando in conferenza stampa dopo la sconfitta con il, il tecnico dellaAndrea Pirlo ha difeso Rodrigo ...Un cappuccino con Sconcerti: Ronaldo al buio, come un giocatore qualsiasi. E senza di lui non c'è la Juve del 18/02/2021 alle 09:30 La sconfitta di Porto è la peggiore per la Juve perché mostra ...Porto-Juventus 2-1, le pagelle letterarie: il meglio (poco) e il peggio (tanto) visto ieri sera al do Dragao. SZCZESNY 4.5 Incolpevole sul primo, fa parte della congiura che prende il secondo. Sembra ...