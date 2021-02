Porto-Juve, la moviola: perplessità sull'episodio da rigore su Cristiano Ronaldo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fa ancora discutere la decisione di Del Cerro Grande dopo il mancato penalty ai bianconeri contro il Porto. Leggi su 90min (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fa ancora discutere la decisione di Del Cerro Grande dopo il mancato penalty ai bianconeri contro il

juventusfc : Le foto ?? di #FCPJuve ?? - juventusfc : Il Match Report di #FCPJuve ?? - juventusfc : KICK-OFF | È cominciata #FCPJuve ?? Ripartiamo alla grande, diamo tutto ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - edoar88 : RT @LiveBianconera: ??NEW?? Una serata amara, l'ennesima in Champions League. Siamo ancora vivi grazie al gol di #Chiesa. Ma basterà alla… - LiveBianconera : ??NEW?? Una serata amara, l'ennesima in Champions League. Siamo ancora vivi grazie al gol di #Chiesa. Ma basterà a… -