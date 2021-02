Porto Juve | bianconeri a nudo | palleggio lento e senza verticalità – ANALISI TATTICA

(Di giovedì 18 febbraio 2021)ha messo ai principali difetti della formazione bianconera, a cominciare da una circolazione di palla lenta e poco intensa Nel post match, Pirlo ha utilizzato più o meno le stesse parole del Sarri post Lione. Lanon riesce a fare girare palla con la velocità che vuole il proprio allenatore: ci sono sempre tocchi di troppo, che consentono così all’avversario di chiudersi e compattarsi. Ciò è stato evidente nella trasfertaghese, visto che ilè una squadra che si distingue per un baricentro basso, con una difesa di posizione molto accorta. Una formazione con linee strette e che cerca, come prima cosa, di concedere pochi spazi agli avversari. Era quindi necessaria una fase di possesso dinamica e rapida. Si sono invece viste le stesse difficoltà del primo ...

Ultime Notizie dalla rete : Porto Juve

ha messo a nudo i principali difetti della formazione bianconera, a cominciare da una circolazione di palla lenta e poco ...Infermeria Juventus, il punto approfondimento Capello: "senza profondità, ma quel rigore" ... che attende anche novità sulle condizioni di Dybala , inserito nell'elenco dei convocati per il...Sospiro di sollievo in casa Juventus: gli accertamenti effettuati a Chiellini hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro.Brutta serata per la Juventus, che oltre alla sconfitta con il Porto ha perso diversi elementi: c’è l’esito degli esami di Chiellini. Non è stata una serata semplice quella della Juventus, che ieri è ...