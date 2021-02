Politi-Cerquoni | liberare transito in Piazza Porta Maggiore

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – “Questa mattina siamo tornati adiper verificare la situazione dopo le nostre ultime denunce. Ringraziamo le Forze dell’Ordine che celermente hanno provveduto a sgomberare il serraglio improvvisato, restituendo ai cittadini il liberosulla.” “Restiamo vigili per evitare che la situazione degeneri nuovamente, continuiamo a segnalare situazioni di degrado e pericolo nelle aree metropolitane. Il Sindaco e’ impegnato nella campagna elettorale ma noi non permetteremo che la citta’ venga trasformata in una latrina”. Lo dichiarano in una nota, Mauriziocapogruppo Lega in Assemblea Capitolina e Flaviadirigente Lega Roma.