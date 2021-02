Politano | «Sto facendo il mio miglior campionato» – VIDEO

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Matteoha commentato la sua stagione con la maglia del Napoli Matteo, attaccante del Napoli, sta disputando un’ottima stagione con la maglia azzurra. Il calciatore ha parlato delle sue prestazioni in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il Granada. «Penso sia anche una questione di maturità, a Sassuolo e all’Inter sono cresciuto molto: ma da quando sono a Napoli stoil mio, spero di continuare così. Non sono più un ragazzino, perciò è meglio per tutti che faccia bene». Leggi su Calcionews24.com

sscnapoli : ?? | @MPolitano16 “Domani sfida a viso aperto. A Napoli mi sto esprimendo al meglio” ?? - APalomino16 : RT @sscnapoli: ?? | @MPolitano16 “Domani sfida a viso aperto. A Napoli mi sto esprimendo al meglio” ?? - TsunaReo : RT @sscnapoli: ?? | @MPolitano16 “Domani sfida a viso aperto. A Napoli mi sto esprimendo al meglio” ?? - TommyAzzurri : RT @sscnapoli: ?? | @MPolitano16 “Domani sfida a viso aperto. A Napoli mi sto esprimendo al meglio” ?? - PartenoPesce : RT @sscnapoli: ?? | @MPolitano16 “Domani sfida a viso aperto. A Napoli mi sto esprimendo al meglio” ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Politano Sto

L'esterno azzurro Matteoha commentato la sua stagione con la maglia del ...Le parole diIl microfono passa ache, così come Gattuso , non nasconde le ... dovefacendo molto bene in zona gol".Matteo Politano, attaccante del Napoli, sta disputando un’ottima stagione con la maglia azzurra. Il calciatore ha parlato delle sue prestazioni in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro ...Il Napoli è in piena emergenza contro il Granada, ma in attacco potrà contare su Matteo Politano che ha già segnato in Spagna alla Real Sociedad.