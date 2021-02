PMI, nuovo bando MADE Competence Center per progetti Industria 4.0 (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Un nuovo bando a sostegno delle PMI manifatturiere italiane per la realizzazione di progetti di Industria 4.0. L’iniziativa lanciata dal MADE Competence Center ha un valore di 1,2 miliardi di euro ed è sostenuta da fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Le imprese potranno inoltrare le candidature a partire dal prossimo 1° marzo sino al 20 aprile 2021. Il bando prevede un finanziamento a fondo perduto a copertura del 50% dell’investimento previsto, con un contributo massimo erogabile per ogni singolo progetto di 100 mila euro. Il bando è stato progettato per promuovere lo sviluppo tecnologico e digitale e la creazione di competenze specialistiche avanzate nel settore Industriale, con particolare ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Una sostegno delle PMI manifatturiere italiane per la realizzazione didi4.0. L’iniziativa lanciata dalha un valore di 1,2 miliardi di euro ed è sostenuta da fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Le imprese potranno inoltrare le candidature a partire dal prossimo 1° marzo sino al 20 aprile 2021. Ilprevede un finanziamento a fondo perduto a copertura del 50% dell’investimento previsto, con un contributo massimo erogabile per ogni singolo progetto di 100 mila euro. Ilè stato progettato per promuovere lo sviluppo tecnologico e digitale e la creazione di competenze specialistiche avanzate nel settorele, con particolare ...

