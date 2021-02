Pirlo e il rigore su Ronaldo: “L’arbitro ci ha detto che la partita era finita. Ma perché?” (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Juventus, pessima vista ieri sera ad Oporto, recrimina su un rigore non dato a Cristiano Ronaldo a 10 secondi dalla fine. Un rigore, che, rivisto dal VAR, sembrerebbe esserci. Andrea Pirlo, tecnico dei bianconeri, ieri sera ha commentato così l’episodio del rigore: “È un episodio che pesa perché era rigore netto – ha ammesso Pirlo nelle interviste del dopo partita -. L’arbitro ci ha dato una spiegazione tutta sua dicendo che la partita era praticamente finita e per quello non è andato neanche a rivederlo. Ma se il fallo c’è ed è rigore bisogna avere il coraggio di darlo anche all’ultimo secondo”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Juventus, pessima vista ieri sera ad Oporto, recrimina su unnon dato a Cristianoa 10 secondi dalla fine. Un, che, rivisto dal VAR, sembrerebbe esserci. Andrea, tecnico dei bianconeri, ieri sera ha commentato così l’episodio del: “È un episodio che pesaeranetto – ha ammessonelle interviste del dopo-.ci ha dato una spiegazione tutta sua dicendo che laera praticamentee per quello non è andato neanche a rivederlo. Ma se il fallo c’è ed èbisogna avere il coraggio di darlo anche all’ultimo secondo”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

