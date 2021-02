Pique e Griezmann: tensione alle stelle – VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) 1-4 è un risultato che pesa se incassato nella stagione regolare…figuriamoci in Champions League. Il Barcellona è stato travolto dalla furia del Paris Saint-Germain che guidato dal prodigio Mbappé, ha vinto clamorosamente. I Blaugrana di Koeman sono crollati e da come eravamo abituati a vederli, nemmeno entrati in campo. Un episodio però ha acuito le tensioni all’interno della squadra: la lite fra Pique e Griezmann. Champions League, nuovo format a 36 squadre atteso nel 2024 Pique e Griezmann, cos’è successo tra i due? Pique e Griezmann sono due dei giocatori più in mostra del Barcellona. Il primo difensore storico della squadra catalana, il secondo attaccante completo e preciso che sotto porta non sbaglia quasi mai. Quasi, esatto. L’episodio chiave della lite tra i due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021) 1-4 è un risultato che pesa se incassato nella stagione regolare…figuriamoci in Champions League. Il Barcellona è stato travolto dalla furia del Paris Saint-Germain che guidato dal prodigio Mbappé, ha vinto clamorosamente. I Blaugrana di Koeman sono crollati e da come eravamo abituati a vederli, nemmeno entrati in campo. Un episodio però ha acuito le tensioni all’interno della squadra: la lite fra. Champions League, nuovo format a 36 squadre atteso nel 2024, cos’è successo tra i due?sono due dei giocatori più in mostra del Barcellona. Il primo difensore storico della squadra catalana, il secondo attaccante completo e preciso che sotto porta non sbaglia quasi mai. Quasi, esatto. L’episodio chiave della lite tra i due ...

