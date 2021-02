Piemonte zona gialla, Cirio: “Situazione stabile” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Piemonte dovrebbe restare in zona gialla. A dirlo, il presidente della Regione, Alberto Cirio, interpellato sull’eventualità che la regione passi in zona arancione: “Il pre report arrivato nella notte e frutto dei calcoli degli indicatori che vengono mandati a Roma dalla Regione Piemonte e riferiti alla settimana scorsa ci dice che il Piemonte ha ancora i numeri da zona gialla”. “La Situazione complessivamente non è peggiorata, è stabile – ha aggiunto – l’Rt con seppure lievemente in crescita rimane sotto l’1, quindi i numeri sono da Piemonte in zona gialla però il verdetto spetta al Cts e al ministero della Salute che dovranno deciderlo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ildovrebbe restare in. A dirlo, il presidente della Regione, Alberto, interpellato sull’eventualità che la regione passi inarancione: “Il pre report arrivato nella notte e frutto dei calcoli degli indicatori che vengono mandati a Roma dalla Regionee riferiti alla settimana scorsa ci dice che ilha ancora i numeri da”. “Lacomplessivamente non è peggiorata, è– ha aggiunto – l’Rt con seppure lievemente in crescita rimane sotto l’1, quindi i numeri sono dainperò il verdetto spetta al Cts e al ministero della Salute che dovranno deciderlo ...

lifestyleblogit : Piemonte zona gialla, Cirio: 'Situazione stabile' - - LauraCarrese : RT @riktroiani: #Covid, Sei regioni a rischio arancione. Rischiano il cambio colore #Lombardia (dove da ieri quattro comuni sono in lockdow… - IncantevoleC : 'appena guardiamo dal covid e ci torna gusto e olfatto un pranzo fuori non ce lo toglie nessuno' PIEMONTE torna zon… - newsbiella : Zona Arancione per il Piemonte? Cirio: “I numeri dicono di no” VIDEO - IdeawebTV : ll Piemonte resta zona gialla? Cirio: “I dati sono confortanti” (VIDEO) -