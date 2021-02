(Di giovedì 18 febbraio 2021) Otto persone sono rimaste ferite in unaavvenuta a, nei pressi di una stazione della. Laha creato panico tra le persone che si trovavano nell’area. La più giovane tra iè una ragazza di 17 anni ferita ad un braccio, mentre il più anziano è un uomo di 71, colpito allo stomaco ed alle gambe, le cui condizioni vengono descritte come critiche. Un sospetto è stato arrestato e sono state sequestrate due armi da fuoco. Il sindaco Jim Kenney ha detto che laè un altro “tragico esempio della orribile ed inaccettabile epidemia di violenza armata che sta minacciando la vita e la sicurezza dei nostri cittadini”. Il sindaco democratico ha detto ancora che “si rifiuta di accettare questa situazione di emergenza come normale: ...

Adnkronos : #Philadelphia, sparatoria a fermata metropolitana: 8 feriti - fisco24_info : Philadelphia, sparatoria a fermata metropolitana: 8 feriti: Fermato un sospetto -

Ultime Notizie dalla rete : Philadelphia sparatoria

Adnkronos

E come canto in Thousand Oaks , stragi come ladi massa avvenuta il 7 novembre 2018 ... era gennaio e decisi di tornare ain aereo, lasciando la mia macchina sulla West Coast: ......un episodio in cui un gruppo di soldati ubriachi assaltarono l'edificio governativo di... Gibson fu ucciso nellama il suo intervento consentì agli altri agenti di fermare il ...Otto persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Philadelphia, nei pressi di una stazione della metropolitana. La sparatoria ha creato panico ...PHILADELPHIA - Otto persone sono state raggiunte da dei proiettili - in pieno giorno - vicino a un'affollata stazione della metropolitana di Philadelphia. Lo comunicano le autorità di polizia locali, ...