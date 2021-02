Peter Gomez: chi è, età, lavoro, carriera e vita privata del giornalista (Di giovedì 18 febbraio 2021) E’ tutto pronto per un altro imperdibile appuntamento, quello del primo pomeriggio su Rai 1, con il programma condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Tra gli ospiti della puntata in onda giovedì 18 febbraio ci sarà anche il noto giornalista Peter Gomez. Conosciamolo meglio! Peter Gomez: chi è, età, lavoro e carriera Peter Gomez è nato a New York il 23 ottobre del 1963 da genitori italiani, dall’amore tra un manager pubblicitario Filippo Gomez Homen e Fabricia Fossati. Peter ha vissuto a Verona, ha frequentato il Liceo Messedaglia e si è poi laureato in Giurisprudenza senza abbandonare la sua passione per il giornalismo. Ha iniziato a muovere i primi passi scrivendo per l’Arena di Verona: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) E’ tutto pronto per un altro imperdibile appuntamento, quello del primo pomeriggio su Rai 1, con il programma condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Tra gli ospiti della puntata in onda giovedì 18 febbraio ci sarà anche il noto. Conosciamolo meglio!: chi è, età,è nato a New York il 23 ottobre del 1963 da genitori italiani, dall’amore tra un manager pubblicitario FilippoHomen e Fabricia Fossati.ha vissuto a Verona, ha frequentato il Liceo Messedaglia e si è poi laureato in Giurisprudenza senza abbandonare la sua passione per il giornalismo. Ha iniziato a muovere i primi passi scrivendo per l’Arena di Verona: ...

