Perseverance ce l’ha fatta! Le prime immagini del nuovo rover che ci dirà se c'è stata vita su Marte (Di venerdì 19 febbraio 2021) Grandioso successo per la NASA e il JPL: tutto è andato come da programma e non era affatto scontato. I 7 minuti di terrore hanno scandito con precisione tutte le operazioni e il rover è ora pronto per iniziare la sua missione scientifica e scoprire se Marte ha conosciuto la vita.... Leggi su dday (Di venerdì 19 febbraio 2021) Grandioso successo per la NASA e il JPL: tutto è andato come da programma e non era affatto scontato. I 7 minuti di terrore hanno scandito con precisione tutte le operazioni e ilè ora pronto per iniziare la sua missione scientifica e scoprire seha conosciuto la....

westbrell : RT @pirata_21: Sui social insulti a #LilianaSegre perché si è vaccinata e omaggi a #RaffaeleCutolo perché era un grande uomo che ha fatto l… - opificioprugna : Il rover Perseverance è su Marte. Ma non ha trovato vita perché è atterrato dopo le 18:00 e facevano solo l'asporto… - RinoFranch : RT @pirata_21: Sui social insulti a #LilianaSegre perché si è vaccinata e omaggi a #RaffaeleCutolo perché era un grande uomo che ha fatto l… - MoStricelli : RT @FlaviaCorda: ??L’antenna collocata in #Sardegna nel radiotelescopio di San Basilio ha detto ok!! La conferma che #Perseverance è su #Mar… - focusTECHit : Perseverance ce l'ha fatta: il rover è su Marte - | -

Ultime Notizie dalla rete : Perseverance l’ha Marte, Nasa lancia il rover Perseverance con l'elicottero-drone Ingenuity Corriere della Sera