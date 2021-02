Perché il trend sulle pick me girl su TikTok è tossico

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Fino a qualche giorno fa ignoravo completamente l’esistenza delle cosiddette “pick me girl” cioè quel tipo di ragazze, come suggerisce il nome, che per far colpo sull’altro sesso tende a mostrarsi differente dalle altre, puntando anche su luoghi comuni, stereotipi e altri comportamenti abbastanza misogini e sessisti. Per intenderci, una pick me girl è una che direbbe «Non ho amiche perché le donne sono tutte invidiose e cattive: preferisco stare con i ragazzi».