“Per vincere la America’s Cup devi essere disposto a tutto Non è un film Disney” La stampa britannica elogia Luna Rossa

Luna Rossa oggi si è resa protagonista di una bel successo "legale", vincendo il rovente braccio di ferro con America's Cup Events (ACE). L'ente neozelandese voleva rinviare di una settimana la Finale della Prada Cup, sperando di poterla disputare in condizioni di lockdown di livello 1 ad Auckland (al momento si è in allarme 2). Team Prada Pirelli ha fatto valere con forza il regolamento, che prevede la conclusione della competizione entro il 24 febbraio, e a partire da sabato 20 febbraio sarà in mare per sfidare Ineos Uk. Il sodalizio tricolore riparte dal 4-0: servono altre tre affermazioni per chiudere i conti e accedere al match race contro Team New Zealand per la conquista della America's Cup. Luna Rossa ha subito un attacco frontale da parte della stampa britannica elogia Luna Rossa

Ultime Notizie dalla rete : Per vincere SuperEnalotto, estrazione oggi giovedì 18 febbraio 2021: numeri e combinazione vincente di oggi Con il SuperEnalotto puoi vincere anche prima dell'estrazione grazie alle Vincite Immediate. Con le Vincite Immediate per te subito un premio di 25 se i tuoi numeri sono compresi nel Quadrato Magico ...

Lotto e Simbolotto, estrazione oggi giovedì 18 febbraio: numeri e simboli vincenti di oggi Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. ... Per sapere se si ha vinto basta confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti ...

Juve, Ronaldo non basta per vincere Corriere dello Sport Draghi: combattere la corruzione, deprime anche l’economia Dopo l’intervento in aula del premier, le dichiarazioni di voto dei gruppi. Alle 20 avrà inizio la chiama per la votazione sulla fiducia al governo ...

Mondiali Biathlon: in single mixed vince la Francia. Rammarico Italia Troppi errori nell'ultimo poligono: dal possibile oro al quinto posto. Vince la coppia Guigonnat-Simon Pokljuka (Slovenia), 18 febbraio 2021 - La medaglia ai Mondiali di biathlon 2021 per l'Italia ris ...

