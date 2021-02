Pensioni ultime notizie: dopo Quota 100, le opzioni sul tavolo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pensioni ultime notizie: ormai ci siamo. dopo la fiducia, il governo Draghi si metterà al lavoro. Diversi i nodi da sciogliere, alcuni dei quali sono stati temi centrali nel discorso di Draghi. Non ci sono le Pensioni, come priorità: prima di tutto bisognerà uscire indenni dalla pandemia e, se possibile, più forti. Rivedere la scuola in presenza, recuperando le ore perse. Quindi riformare il fisco (si è parlato di modello danese). Non si è parlato di previdenza, ma ovviamente il ministro del Lavoro delle Politiche Sociali Andrea Orlando avrà delle belle gatte da pelare. Da un lato il reddito di cittadinanza, da ottimizzare soprattutto sotto l’aspetto del (re)inserimento occupazionale; dall’altro Quota 100 e quello che verrà dopo. Le opzioni sul ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 18 febbraio 2021): ormai ci siamo.la fiducia, il governo Draghi si metterà al lavoro. Diversi i nodi da sciogliere, alcuni dei quali sono stati temi centrali nel discorso di Draghi. Non ci sono le, come priorità: prima di tutto bisognerà uscire indenni dalla pandemia e, se possibile, più forti. Rivedere la scuola in presenza, recuperando le ore perse. Quindi riformare il fisco (si è parlato di modello danese). Non si è parlato di previdenza, ma ovviamente il ministro del Lavoro delle Politiche Sociali Andrea Orlando avrà delle belle gatte da pelare. Da un lato il reddito di cittadinanza, da ottimizzare soprattutto sotto l’aspetto del (re)inserimento occupazionale; dall’altro100 e quello che verrà. Lesul ...

LavoriPubblici : Ultime info per #Architetti e #Ingegneri iscritti a #Inarcassa @inarcassa @FondazioneArchI @FrancoFietta… - infoitinterno : RIFORMA PENSIONI/ Le coordinate già certe per il Governo Draghi (ultime notizie) - wam_the : Quota 100 con Draghi: cosa cambierà per le pensioni - zazoomblog : Pensioni ultime notizie: Quota 41 col governo Draghi? Cosa cambia - #Pensioni #ultime #notizie: #Quota - wam_the : Riforma pensioni ultime notizie: cosa cambia con Draghi? -