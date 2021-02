Paziente 1, storia del viaggio nel sogno e del ritorno a casa (Di giovedì 18 febbraio 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Nella notte tra il 20 ed il 21 febbraio 2020 veniva ricoverato a Codogno il primo Paziente Covid italiano, il cosiddetto Paziente 1. Abbiamo perciò scritto questo racconto ispirandoci alla sua storia e dedicandolo a tutte le vittime della pandemia che ha cambiato per sempre le nostre vite Paziente 1, l’inizio Era tutto così strano, tutto così leggero. Sembrava che lentamente la mia misteriosa malattia avesse assorbito come un vampiro tutte le mie forze. Anzi forse in realtà sono morto e non me ne sono reso conto dopo che mi hanno addormentato. Una circostanza possibile visto che inizialmente non sapevano dirmi nulla come se una forma di vita aliena si fosse impadronita di me. Nemmeno io inizialmente avevo capito l’innegabile verità che avevo imparato a comprendere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Nella notte tra il 20 ed il 21 febbraio 2020 veniva ricoverato a Codogno il primoCovid italiano, il cosiddetto1. Abbiamo perciò scritto questo racconto ispirandoci alla suae dedicandolo a tutte le vittime della pandemia che ha cambiato per sempre le nostre vite1, l’inizio Era tutto così strano, tutto così leggero. Sembrava che lentamente la mia misteriosa malattia avesse assorbito come un vampiro tutte le mie forze. Anzi forse in realtà sono morto e non me ne sono reso conto dopo che mi hanno addormentato. Una circostanza possibile visto che inizialmente non sapevano dirmi nulla come se una forma di vita aliena si fosse impadronita di me. Nemmeno io inizialmente avevo capito l’innegabile verità che avevo imparato a comprendere ...

