Pavia, il compagno confessa l’omicidio di Lidia Peschechera: “L’ho uccisa io. Ho vegliato il cadavere per tre giorni” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Svolta nel femminicidio di Lidia Peschechera, 49 anni, trovata morta in un appartamento a Pavia nel pomeriggio di ieri. Il suo compagno 28enne, Alessio Nigro, ha confessato di averla uccisa il 12 febbraio. Al culmine dell’ennesimo litigio, ha raccontato ai carabinieri di averla strangolata nella vasca da bagno e di aver coperto il cadavere con un asciugamano. Poi, chiuso nell’appartamento della donna in via Depretis, per tre giorni ha vegliato il cadavere, cercando di prendere tempo ed evitare sospetti. Poi, all’alba del 18 febbraio, i carabinieri hanno rintracciato l’uomo nell’ostello di via Doria a Milano dove aveva cercato di nascondersi. Il corpo di Lidia è stato infatti ritrovato ieri, dopo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Svolta nel femminicidio di, 49 anni, trovata morta in un appartamento anel pomeriggio di ieri. Il suo28enne, Alessio Nigro, hato di averlail 12 febbraio. Al culmine dell’ennesimo litigio, ha raccontato ai carabinieri di averla strangolata nella vasca da bagno e di aver coperto ilcon un asciugamano. Poi, chiuso nell’appartamento della donna in via Depretis, per trehail, cercando di prendere tempo ed evitare sospetti. Poi, all’alba del 18 febbraio, i carabinieri hanno rintracciato l’uomo nell’ostello di via Doria a Milano dove aveva cercato di nascondersi. Il corpo diè stato infatti ritrovato ieri, dopo che ...

repubblica : Femminicidio a Pavia, donna uccisa dal compagno - Tg3web : Ha confessato il compagno di Lidia Peschechera, la donna uccisa ieri a Pavia. Era stato fermato con l'accusa di omi… - HuffPostItalia : Lidia, trovata morta a Pavia. Fermato il compagno, rimasto in casa per 3 giorni con il cadavere della donna - clikservernet : Pavia, il compagno confessa l’omicidio di Lidia Peschechera: “L’ho uccisa io. Ho vegliato il cadavere per tre giorn… - Noovyis : (Pavia, il compagno confessa l’omicidio di Lidia Peschechera: “L’ho uccisa io. Ho vegliato il cadavere per tre gior… -