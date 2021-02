Partita sottosegretari ancora aperta | pesa anche scissione M5s

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Mentre alla Camera è in corso il dibattito sulla fiducia, ladi viceministri enon èchiusa. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, avrebbe voluto concluderla in tempi brevi, entro la settimana, per poter far partire subito in pieno l'azione dell'esecutivo. Ma non ha fatto i conti con i partiti."Non credo che si arrivi a un accordo entro domani, anzi credo che si vada a lunedì o martedì almeno", afferma un parlamentare direttamente interessato alla. Tra l'altro, spiegano fonti di maggioranza, adesso bisogna vederecome va a finire lainterna al M5s. "Ieri al Senato hanno perso il 20% dei parlamentari, vediamo come va oggi. Se ci fosse un'altra uscita massiccia dovremmoricalcolare la quota dei ...

La nomina deie dei viceministri sarà lapiù delicata che si giocherà nelle prossime ore e passerà direttamente dalla mani del Presidente del consiglio (e non più anche dal Quirinale). '...Incassata la fiducia, come è certo visto l'amplissima maggioranza che (per ora) lo sostiene, Draghi dovrà individuare il non facile punto di equilibrio sulla squadra dei. La, ...Mentre alla Camera è in corso il dibattito sulla fiducia, la partita di viceministri e sottosegretari non è ancora chiusa. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, avrebbe voluto concluderla in temp ...Federico D'Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento: : "Quando saranno nominati i sottosegretari? Non so nulla, ma spero presto" ...