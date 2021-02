Parpiglia attacca Melissa Satta: “Diceva che era tutto falso, ma ora ci sono le foto” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Avevo semplicemente sbagliato la lettera del suo nome e avevo scritto Matteo. Il nome era sbagliato perché il correttore mi aveva cambiato. Ma Melissa Satta Diceva che era tutto falso e invece ci sono le foto”. Gabriele Parpiglia non ci sta a passare per quello che inventa le notizie e rivendica in un post sui suoi social di essere stato lui a svelare per primo la nuova love story di Melissa Satta, che alcuni mesi fa ha lasciato Kevin Prince Boateng. La showgirl aveva smentito, ma adesso su un altro settimanale sono uscite le foto che testimoniano che c’è del tenero tra la nativa di Boston e il ricco Mattia Rivetti: “Avevo scritto questa cosa ma lei ha smentito dicendo che era single. ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Avevo semplicemente sbagliato la lettera del suo nome e avevo scritto Matteo. Il nome era sbagliato perché il correttore mi aveva cambiato. Mache erae invece cile”. Gabrielenon ci sta a passare per quello che inventa le notizie e rivendica in un post sui suoi social di essere stato lui a svelare per primo la nuova love story di, che alcuni mesi fa ha lasciato Kevin Prince Boateng. La showgirl aveva smentito, ma adesso su un altro settimanaleuscite leche testimoniano che c’è del tenero tra la nativa di Boston e il ricco Mattia Rivetti: “Avevo scritto questa cosa ma lei ha smentito dicendo che era single. ...

Mario74966268 : @eleonoradigen @Parpiglia Se la tua protetta attacca sempre sul personale per giustificare i suoi discorsi allora s… - francaf17 : @Giuliaxx3 @tommaso_zorzi @zorzi_gaia @SimoGianlorenzi @trashbiccis @Parpiglia @ArmandaFrassin2 Stasera clip solo… - chiara07039830 : @Giuls2703 @Cecilia_esse @Parpiglia Bhe L amicizia preferisco chi difende L amica no chi L attacca #tzvip e #sovip… - stelladigiulias : Pero non parli della violenza psicologica di Tommaso nei confronti di Giulia che l’attacca sempre che ieri ha detto… - arual901917 : @Parpiglia E quello dove Tommaso attacca Giulia senza motivo? Dove è aggressivo con Pierpaolo? Lui meriterebbe la s… -