Parita di genere? Il partito liberaldemocratico giapponese ammette le donne alle riunioni, ma senza poter parlare (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ora che facciamo? Si dimettono tutti? donne alle riunioni dei vertici di partito, ma senza diritto di parola. Il tentativo del partito di governo giapponese di mostrare il suo impegno per la parità di ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ora che facciamo? Si dimettono tutti?dei vertici di, madiritto di parola. Il tentativo deldi governodi mostrare il suo impegno per la parità di ...

AndreaOrlandosp : I temi della difesa del lavoro e del contrasto al disagio sociale al centro dell'intervento del Presidente Draghi.… - pietroraffa : #Draghi chiude con 'l'unità non è un'opzione, è un dovere'. Discorso di alto profilo, mix di visione - giovani, amb… - sole24ore : #Draghi al #Senato: 'Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa rispetto dalla leg… - DimitriDeVita : L'ho ascoltata con sincera attenzione @meb, allora parità di genere e ruolo geopolitico nel Mediterraneo stridono c… - ritalaura2000 : RT @Mosquitas77: No, non si può sentire Zingaretti dire che il suo partito è l’unico che ha in tutti gli organismi le parità di genere. L’… -