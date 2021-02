Paris Hilton si sposa | ecco i dettagli della proposta da sogno

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Non c’è due senza tre e il quarto vien da sé, recita un famoso proverbio. Il detto si applica bene anche alla vita sentimentale di. L’ereditiera infatti ha appena ricevuto la quartadi matrimoniosua vita. Per celebrare il quarantesimo compleannoil fidanzato, il ricchissimo imprenditore Carter Reum, l’ha portata in un’esclusiva isola dei Caraibi dove, in spiaggia al tramonto, si è inginocchiato per chiederla in. La fatidica domanda è in realtà arrivata il 13 febbraio mal’ha reso noto solo il 17 febbraio, giorno appuntosua nascita. Idell’anello Sotto a una cabana adornata di fiori, Carter Reum teneva in mano una scatolina nera in velluto con ...