Palermo, Toni esalta Lucca: “Può solo crescere, ho un consiglio per Lorenzo”. E sulla promozione… (Di giovedì 18 febbraio 2021) Luca Toni sponsorizza Lorenzo Lucca.L'ex centravanti ha vestito la maglia del Palermo per due stagioni e totalizzato ben 50 reti tra Serie B e Serie A. L'ex anche di Fiorentina e Bayern Monaco per il club rosanero è stato il simbolo del ritorno nella massima serie italiana dopo più di 30 anni. Potrebbe percorrere una strada simile a quella del campione del Mondo 2006 il giovane attaccante torinese di Boscaglia, che dopo 25 giornate ha realizzato ben 10 reti in campionato. Proprio sul momento vissuto da Lucca si è espresso lo stesso Toni nel corso dell'intervista rilasciata alla redazione di Trm."Sto seguendo l'andamento del Palermo e quindi so che non ha iniziato nel migliore dei modi e che ora sta provando a risalire la china. Ho anche visto che sta facendo molto bene ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lucasponsorizza.L'ex centravanti ha vestito la maglia delper due stagioni e totalizzato ben 50 reti tra Serie B e Serie A. L'ex anche di Fiorentina e Bayern Monaco per il club rosanero è stato il simbolo del ritorno nella massima serie italiana dopo più di 30 anni. Potrebbe percorrere una strada simile a quella del campione del Mondo 2006 il giovane attaccante torinese di Boscaglia, che dopo 25 giornate ha realizzato ben 10 reti in campionato. Proprio sul momento vissuto dasi è espresso lo stessonel corso dell'intervista rilasciata alla redazione di Trm."Sto seguendo l'andamento dele quindi so che non ha iniziato nel migliore dei modi e che ora sta provando a risalire la china. Ho anche visto che sta facendo molto bene ...

