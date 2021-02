Ottava puntata di Che Dio ci Aiuti 6, Monica ama Nico ma lui pensa a Ginevra? Trame 18 febbraio (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’Ottava puntata di Che Dio ci Aiuti 6 è pronta a regalare l’ennesimo colpo di scena. Dopo la rottura con Emiliano, Monica è ormai consapevole di amare ancora Nico; peccato che l’avvocato abbia solo Ginevra nella sua testa. Come se non bastasse, Monica continua a immaginare Nico nei panni di un principe azzurro. Sarà forse un segno del destino? Ecco le anticipazioni sugli episodi in onda stasera, giovedì 18 febbraio, su Rai1. Nell’episodio 6×15 dal titolo Chi è senza peccato? Ginevra è appena tornata in convento e ha preso la sua decisione: rompere con Nico senza, però, dargli alcuna spiegazione. L’avvocato non si dà per vinto e fa di tutto per andare fino in fondo alla questione, che potrebbe ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’di Che Dio ci6 è pronta a regalare l’ennesimo colpo di scena. Dopo la rottura con Emiliano,è ormai consapevole di amare ancora; peccato che l’avvocato abbia solonella sua testa. Come se non bastasse,continua a immaginarenei panni di un principe azzurro. Sarà forse un segno del destino? Ecco le anticipazioni sugli episodi in onda stasera, giovedì 18, su Rai1. Nell’episodio 6×15 dal titolo Chi è senza peccato?è appena tornata in convento e ha preso la sua decisione: rompere consenza, però, dargli alcuna spiegazione. L’avvocato non si dà per vinto e fa di tutto per andare fino in fondo alla questione, che potrebbe ...

