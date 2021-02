Organizzazione Scuola, Bianchi: il Presidente del Consiglio ha Messo L’Istruzione al Primo Posto (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Ministro delL’Istruzione Bianchi parla del futuro della Scuola durante il convegno di Federmobilità. “Il Presidente del Consiglio nella sua relazione ha Posto la Scuola al Primo Posto per dare l’idea di quanto sia importante. La Scuola dà il ritmo quotidiano alla vita di tutta la comunità. Ragioniamo e ragionate sull’emergenza, ma andiamo oltre. I Leggi su youreduaction (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Ministro delparla del futuro delladurante il convegno di Federmobilità. “Ildelnella sua relazione halaalper dare l’idea di quanto sia importante. Ladà il ritmo quotidiano alla vita di tutta la comunità. Ragioniamo e ragionate sull’emergenza, ma andiamo oltre. I

