Omicidio fidanzati Lecce, al via processo (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’unico imputato del duplice Omicidio di Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta è reo confesso. Ma dal processo che comincia oggi davanti alla Corte di assise di Lecce ci si attende un quadro di maggiore chiarezza, se possibile, sulle motivazioni di un delitto così efferato e per certi versi ancora inspiegabile. Risponde di Omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dell’aver agito con crudeltà Antonio De Marco, il 21enne di Casarano, studente universitario di scienze Infermieristiche che lo scorso 21 settembre, la sera dei risultati delle elezioni regionali, uccise con 60 coltellate De Santis, 33 anni, amministratore di condominio e arbitro di calcio nei campionati di serie C, ed Eleonora Manta, 30 anni, impiegata all’Inps, nell’appartamento di via Montello a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’unico imputato del duplicedi Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta è reo confesso. Ma dalche comincia oggi davanti alla Corte di assise dici si attende un quadro di maggiore chiarezza, se possibile, sulle motivazioni di un delitto così efferato e per certi versi ancora inspiegabile. Risponde divolontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dell’aver agito con crudeltà Antonio De Marco, il 21enne di Casarano, studente universitario di scienze Infermieristiche che lo scorso 21 settembre, la sera dei risultati delle elezioni regionali, uccise con 60 coltellate De Santis, 33 anni, amministratore di condominio e arbitro di calcio nei campionati di serie C, ed Eleonora Manta, 30 anni, impiegata all’Inps, nell’appartamento di via Montello a ...

