Omicidio a Pavia, il fidanzato confessa il delitto (Di giovedì 18 febbraio 2021) . Un brutale assassinio quello di Lidia Peschechera, trovata morta all’interno del suo appartamento ieri a Pavia. L’assassino si chiama Alessio Nigro di 28 anni , originario di Lodi e sembra avesse una relazione tormentata con la vittima. L’uomo ha già confessato il delitto. I carabinieri lo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Svolta nell’Omicidio di Maria Angela Corona a Palermo Giallo sui resti ritrovati a Milazzo, si tratta di Omicidio? Omicidio a Spadafora, parla il nipote della vittima Omicidio a Lentini, fermato uno dei due presunti killer Le varie ipotesi sulla morte di Viviana Parisi e Gioele Uccide 73 enne per rubargli la pensione, arrestato a Milazzo Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) . Un brutale assassinio quello di Lidia Peschechera, trovata morta all’interno del suo appartamento ieri a. L’assassino si chiama Alessio Nigro di 28 anni , originario di Lodi e sembra avesse una relazione tormentata con la vittima. L’uomo ha giàto il. I carabinieri lo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Svolta nell’di Maria Angela Corona a Palermo Giallo sui resti ritrovati a Milazzo, si tratta dia Spadafora, parla il nipote della vittimaa Lentini, fermato uno dei due presunti killer Le varie ipotesi sulla morte di Viviana Parisi e Gioele Uccide 73 enne per rubargli la pensione, arrestato a Milazzo

Tg3web : Ha confessato il compagno di Lidia Peschechera, la donna uccisa ieri a Pavia. Era stato fermato con l'accusa di omi… - Giovannaconfal6 : RT @fabcet: Oramai siamo a cadenza quotidiana. E' insopportabile e nel silenzio quasi assoluto. Attivista animalista uccisa in casa. Il co… - webmagazine24 : Omicidio a Pavia, il fidanzato confessa il delitto - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Pavia, il compagno confessa l’omicidio di Lidia Peschechera: “L’ho uccisa io. Ho vegliato il cadavere per tre giorni”… - clikservernet : Pavia, il compagno confessa l’omicidio di Lidia Peschechera: “L’ho uccisa io. Ho vegliato il cadavere per tre giorn… -